На Бакунинском мосту начали изоляцию и окраску пролетных строений

В мэрии Пензы 19 мая сообщили о старте работ по изоляции и окраске пролетных строений на Бакунинском мосту.

Как сообщает пресс-служба горадминистрации, на объекте завершили устройство четырех опор и подпорных стен. Строители приступили к изоляции и окраске пролетных строений. Также обустраиваются ливневка, подходы к мосту, монтируется архитектурная подсветка.

Напомним, новый мост через Суру в створе улицы Бакунина возводится в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Работы ведут в соответствии с графиком. Движение планируется возобновить в сентябре, срок эксплуатации – 50 лет.