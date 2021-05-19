На проектирование дороги по ул. Мясникова в Заре направят 2,3 млн руб

На сайте госзакупок появилась информация об определении поставщика, который выполнит проектные работы по объекту «Автомобильная дорога по ул. Мясникова, мкр Заря» в Пензе.

Средства направят из бюджета Пензы в рамках муниципальной программы по развитию территорий, социальной и инженерной инфраструктуры на 2020-2026 годы.

«Работы выполняются в один этап. Дата начала — дата заключения контракта. Дата окончания работ - 15 декабря 2021 года», - отмечается в условиях контракта.

Поставщика определили 19 мая. Было подано шесть заявок, победителем стало ООО «Инждор» - компания предложила разработать проект за 2 млн 321 тыс. 64 рубля. «Второй номер» - ООО «Эм-эм-ти Рус», организация предложила 1 млн 600 тыс. 750 рублей.

Срок строительства самой дороги – 2022-2024 годы. Протяженность проезжей части составит 300 метров, предполагается устройство двухполосного движения. В месте примыкания к ул. Новоселов проектом необходимо предусмотреть переходно-скоростную полосу.