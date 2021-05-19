Пензенским ветеранам спорта вручили благодарственные письма

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В музее дворца единоборств «Воейков» прошло заседание круглого стола, посвященного 75-летию легкоатлетической эстафеты в Пензе.
Как сообщает пресс-служба мэрии, пензенцам, внесшим значительный вклад в популяризацию и пропаганду спорта в городе, сохранение исторической памяти и традиций, а также в связи с 75-летним юбилеем традиционной легкоатлетической эстафеты в Пензе, вручили благодарственные письма.
Им продемонстрировали презентацию с фото из местных архивов, начиная с 946 года. Участники поделились воспоминаниями и выразили рекомендации по проведению в Пензе традиционных легкоатлетических эстафет.