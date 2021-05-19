Водителей предупредили о крупных «летних» штрафах

Российским автолюбителям перед началом летнего сезона напомнили о штрафах за передвижение в разных природных зонах. Как сообщили в телеканале «360» со ссылкой на Autonews , суммы могут достигать полумиллиона рублей.

Отмечается, что россиянам необходимо придерживаться закона об особо охраняемых природных зонах. К ним относятся заповедники, парки, памятники природы и ботанические сады. При заезде автомобиля на такую запрещенную территорию водителя, в зависимости от конкретного нарушения, могут оштрафовать на 1500-5000 рублей. Штраф для юрлиц может составить от 50 тысяч до полумиллиона рублей.

Причем эксперты подчеркивают, что незнание закона не освобождает водителей от ответственности. Отсутствие обозначений и ограждений у проезда к природоохранным зонам не может являться основанием для въезда. Поэтому предварительно перед поездкой на природу лучше проверить статус местности на кадастровой карте.

Также по новым законам запрещено передвигаться на авто по водоохранной зоне. Этот запрет действует на передвижение в местах, где нет асфальтированных дорог. Для простых граждан штраф может составить 4500 рублей. Должностных лиц могут оштрафовать на 8000-12000, а организациям может грозить штраф на 200–400 тысяч рублей.