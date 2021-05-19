Жителей Пензенской области предупредили о граде

На сайте ГУ МЧС по Пензенской области появился прогноз погоды на 20 мая.

В четверг ожидается переменная облачность и кратковременный дождь. В некоторых населенных пунктах пройдет гроза и град.

Ветер будет дуть с юга со скоростью 8-13 метров в секунду, при грозе он усилится до 15-18 метров в секунду. Температура воздуха ночью будет в пределах плюс 14-19 градусов, днем - 20-25 градусов.

Сотрудники МЧС рекомендуют при усилении ветра оставаться дома. Если же стихия застала вас на улице, необходимо укрыться в подземных переходах или подъездах зданий. Не стоит прятаться около стен домов, остановок общественного транспорта, рекламных щитов, деревьев, недостроенных зданий. Смертельно опасно при сильном ветре стоять под линией электропередач и подходить к оборвавшимся проводам.