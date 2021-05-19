Оцепили магазин. Жители улицы Плеханова сообщили о выстрелах

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В Пензе на улице Плеханова, 14 оцепили сетевой магазин. Об этом в редакцию информагентства сообщила местная жительница.
Девушка уточнила, что в здание никого не пускают.
«Работают сотрудники МЧС, ОМОН, «скорая». Персонал «Каравана» вывели. Якобы кто-то стрелял. Я сама стрельбу слышала из окна, в соседнем доме живу», - рассказала пензячка.
В пресс-службе регионального управления МВД информагентству пока комментарии не дали. Официальной информации о случившемся нет.