В центре Пензы сбили ребенка – соцсети

В Пензе за спорткомплексом «Сура» днем 19 мая произошла авария. Об этом в Сети сообщили очевидцы.

Машина сбила девочку примерно в 13:20. Фото с места происшествия появилось в группе соцсети «ВКонтакте». Судя по кадрам, на месте работает реанимобиль.

Официальной информации о случившемся нет.

Инспекторы просят водителей не забывать о правилах дорожного движения. Необходимо снижать скорость при приближении к пешеходным переходам и перекресткам. Нельзя лихачить и отвлекаться за рулем на гаджеты и другие предметы. Родителям следует особенно внимательно следить за своими детьми возле дороги.