В центре Пензы сбили ребенка – соцсети

Array ( [temp] => +30 [weatherType] => ясно [image] => https://yastatic.net/weather/i/icons/blueye/24/skc_d.png )
В Пензе за спорткомплексом «Сура» днем 19 мая произошла авария. Об этом в Сети сообщили очевидцы.
Машина сбила девочку примерно в 13:20. Фото с места происшествия появилось в группе соцсети «ВКонтакте». Судя по кадрам, на месте работает реанимобиль.
Официальной информации о случившемся нет.
Инспекторы просят водителей не забывать о правилах дорожного движения. Необходимо снижать скорость при приближении к пешеходным переходам и перекресткам. Нельзя лихачить и отвлекаться за рулем на гаджеты и другие предметы. Родителям следует особенно внимательно следить за своими детьми возле дороги.