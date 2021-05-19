Пензенский младшеклассник распылил газовый баллончик в школе

По словам Елены Столяровой, к ней обратилась мама младшеклассника с жалобой, что ее позвали на заседание комиссии по делам несовершеннолетних из-за распыления сыном содержимого газового баллончика на уроке физкультуры.

«После выяснения всех обстоятельств выявлено, что газовый баллончик принес в школу другой ученик, а сын заявительницы взял у него в руки этот баллончик и нажал на кнопку, распылив содержимое», - отметила детский омбудсмен.

Елена Столярова объяснила, что приглашение ее и родителей второго ученика на беседу с представителями комиссии послужит профилактикой подобных ситуаций. Кроме того, она подчеркнула недопустимость свободного доступа газового баллончика для детей.

«Ребенок должен быть специально обучен, с привитым чувством ответственности, чтобы владеть средством личной защиты. Газовые баллончики нельзя приносить в школу, они должны храниться недоступным и невидимым образом для посторонних», - сообщила Елена Столярова, отметив, что мама ребенка согласилась с данными аргументами.