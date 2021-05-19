В Бессоновском районе временно приостановят подачу электричества. График

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В связи с проведением филиалом ПАО «Россети Волга» - «Пензаэнерго» ремонтных работ в населенных пунктах Бессоновского района будет приостановлено электроснабжение.
Отключения будут по графику:
21 мая с 9:00 до 17:00
с. Воскресеновка (ул. Мира, Новоселов, Октябрьская, Первомайская, Пионерская, Садовая, Совхозная, Экспериментальная (ТП-2866), Ключевского, Лесная (ТП-832).
31 мая с 9:00 до 17:00
с. Александровка (ул. Центральная, Зеленая (ТП-838).
1 июня с 9:00 до 17:00
с. Александровка (ул. Центральная, Зеленая (ТП-838).
2 июня с 9:00 до 17:00
с. Александровка (ул. Центральная, Зеленая (ТП-838);
с. Лопуховка (ул. Болотинка, Нагорная, Новые Дворы, Лопуховское лесничество).
3 июня с 9:00 до 17:00
с. Александровка (ул. Центральная, Зеленая (ТП-838);
с. Лопуховка (ул. Фабричная, Завядя, Гусиловка);
с. Никольевка;
с. Сосновка;
с. Васильевка (ул. Центральная).
4 июня с 9:00 до 17:00
с. Большая Валяевка (ул. Верхняя, Нижняя, Северная (ТП 3956 Ф1);
с. Лопуховка (ул. Подстанция);
с. Пазелки.
7 июня с 9:00 до 17:00
с. Большая Валяевка (ул. Верхняя, Красная (ТП 3956 Ф2).
8 июня с 9:00 до 17:00
с. Большая Валяевка (ул. Верхняя, Нижняя, Северная (ТП 3956 Ф1).
9 июня с 9:00 до 17:00
с. Большая Валяевка (ул. Верхняя, Красная (ТП 3956 Ф2).
10 июня с 9:00 до 17:00
с. Большая Валяевка (ул. Верхняя, Нижняя, Северная (ТП 3956 Ф1).
11 июня с 9:00 до 17:00
с. Большая Валяевка (ул. Верхняя, Красная (ТП 3956 Ф2).
15 июня с 9:00 до 17:00
с. Большая Валяевка (ул. Верхняя (ТП 5143 Ф1, Ф2).
16 июня с 9:00 до 17:00
с. Большая Валяевка (ул. Верхняя (ТП 5143 Ф1, Ф2).
Филиал «Пензаэнерго» приносит извинения за временные неудобства. Телефон контакт-центра ПАО «Россети» - 8 800 220 0 220.