Юлия Лазуткина сложит полномочия депутата пензенского ЗакСобра

На сайте пензенского парламента опубликовали проект постановления о досрочном сложении полномочий его зампредседателя, депутата Юлии Лазуткиной.

Как отмечается в сопроводительном письме, основанием для сложения полномочий стало личное заявление Юлии Лазуткиной.

«Прошу досрочно прекратить мои полномочия заместителя председателя Законодательного Собрания Пензенской области, осуществляющего полномочия на профессиональной постоянной основе,и депутата Законодательного Собрания Пензенской области шестого созыва в связи c наделением меня полномочиями сенатора Российской Федерации - представителя от Законодательного Собрания», - написала она.

Напомним, кандидатуру Юлии Лазуткиной на пост сенатора депутаты поддержали 29 апреля. Она являлась депутатом ЗакСобрания в 2017 году, получив вакантный мандат Олега Мельниченко, которого выдвинули сенатором. До этого занимала руководящие должности в ряде коммерческих организаций.