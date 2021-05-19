Жители Запрудного попросили Мельниченко о светофоре у магазина «Весна»

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Жители Дальнего Арбеково и микрорайона Запрудный в Пензе в ходе встречи с Олегом Мельниченко в школе №76 обратились к нему с рядом жалоб и просьб.
Так, пензенцы попросили обустроить регулируемый пешеходный переход около магазина «Весна».
«Движение здесь очень интенсивное, ходят дети и мамы с колясками, а машины не останавливаются и не пропускают», - пояснили жители микрорайона.
Олег Мельниченко сообщил, что поручит представителям ГИБДД разобраться и уточнить, возможна ли там установка светофора.
Также жители города пожаловались на работу депутата Гордумы по данному округу и попросили оказать им содействие в решении проблем.
«Поручу, чтобы в ближайшее время с вами встретился глава городской администрации Андрей Лузгин и оказал необходимую помощь», - сказал руководитель региона.
Кроме того, Олег Мельниченко озвучил ряд поручений, касающихся благоустройства территорий Дальнего Арбеково. В частности, он поставил задачу проработать вопрос обновления игровой зоны и прилегающей территории.
«Район большой, детей живет много, необходимо предоставить им возможность безопасно играть на улице», - подчеркнул Олег Мельниченко.
Также в ходе встречи он ответил на вопросы, связанные с обеспечением безопасности детей, проведением выпускных и строительством новых учреждений образования в регионе.