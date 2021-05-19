Президент предложил вернуть родителям кешбэк за купленные путевки в лагеря

Президент Владимир Путин поручил правительству рассмотреть вопрос о возвращении родителям кешбэка на детские путевки для тех, кто уже приобрел их.

«Если купили, давайте проработайте механизм, как поступить с теми, кто уже купил без всякого кешбэка», — сказал Владимир Путин.

Президент в ходе совещания с кабмином по реализации своих поручений, которые были озвучены в послании Федеральному Собранию, обратил внимание на проблемы с туристическим кешбэком для детей. Путин напомнил, что для ребят, которые будут отдыхать в лагерях, должен действовать возврат половины стоимости, сообщает телеканал «360» со ссылкой на РИА Новости.

«Конечно, один из ключевых вопросов здесь — это стоимость отдыха, людям надо понимать, какую поддержку здесь окажет государство», — сказал глава государства.

Отмечается, что программа детского кешбэка в 50% будет запущена 25 мая. Этой поддержкой смогут воспользоваться более 350 тысяч российских семей.