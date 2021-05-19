Олег Мельниченко обсудил с представителями Центробанка перспективы сотрудничества

Как сообщает пресс-центр облправительства, Руслан Вестеровский представил Олегу Мельниченко управляющего пензенским отделением Александра Хлобыстова.

«Сегодня он приступил к своим обязанностям. Работает в банке более 30 лет, перебрался из Кирова. Для нас очень важно наладить качественное взаимодействие с федеральными и региональными органами власти», - подчеркнул заместитель председателя Центробанка.

Он отметил, что Банк России занимает открытую позицию.

«Если раньше задачи были более надзорными, то сейчас эту функцию изъяли из региональных подразделений и централизовали, поэтому все, что касается экономического развития региона, – это ключевые функции. Будем признательны за диалог», - рассказал Руслан Вестеровский.

Олег Мельниченко отметил, что деятельность Центробанка имеет большое значение для экономики области.

«Центральный банк играет основную роль. Он является регулятором банковской политики. Мы заинтересованы во взаимодействии с вашим представителем на территории Пензенской области. Безусловно, опыт Александра Владимировича Хлобыстова востребован, в том числе и в качестве эксперта высокого уровня по вопросам бюджетной и финансовой политики. Уверен, что Александр Владимирович будет интегрирован в работу пензенского правительства. Думаю, что у нас хорошие перспективы взаимодействия», - сказал руководитель региона.

Начальник Волго-Вятского главного управления Центробанка РФ Лариса Павлова отметила, что из всех отделений Пенза - на хорошем счету с точки зрения минимального количества нареканий по поводу банковского сектора, по реализации программ и мероприятий.

Также участники встречи затронули вопросы обеспечения безопасности онлайн-сервисов.

«Вопросы взаимодействия с правоохранительными органами и кибербезопасности, предотвращения мошенничества на финансовом рынке, с банковскими картами очень актуальны. Практически каждый день в сводке МВД фигурируют вопросы, связанные с мошенническими действиями в отношении граждан. Нужно активно взаимодействовать с правоохранительными органами. Основная задача, которую я ставлю, — создать положительный инвестиционный климат на территории региона, а для этого надо не только снять административные барьеры, но и добиться, чтобы финансово-кредитная система работала, как часы. В том числе и с позиции привлечения возможных кредитов для реализации тех или иных проектов», - сказал Олег Мельниченко.