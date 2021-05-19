Пензячка завоевала «серебро» на чемпионате Европы среди паралимпийцев

В Португалии с 16 по 22 мая проходит чемпионат Европы по плаванию Международного паралимпийского комитета. Пензенская спортсменка оказалась среди победителей.

Жительница Пензенской области, мастер спорта России международного класса Мария Латрицкая завоевала серебряную медаль на дистанции 50 метров вольным стилем (Women's 50m Freestyle S12). В пресс-центре регионального правительства уточнили, что девушка выступает в категории среди слепых.

Отмечается, что всего в соревнованиях принимают участие более 400 спортсменов из 47 стран мира. По итогам двух дней турнира сборная России завоевала пять золотых, девять серебряных и семь бронзовых медалей. Благодаря этому страна занимает третью строчку промежуточного медального зачета.