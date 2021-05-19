Александр Хлобыстов возглавил пензенское отделение Волго-Вятского ГУ Центробанка

Как сообщили в пресс-службе регионального отделения, он приступил к работе в данной должности 19 мая. В этот день он был представлен высшему должностному лицу Пензенской области Олегу Мельниченко.

Александр Хлобыстов работает в системе Банка России более 30 лет. В 1988–1989 годах заведовал архивом Кировского областного управления Госбанка СССР. В течение 25 лет прошел путь от инкассатора отдела кассовых операций Головного расчетно-кассового центра Кирова Главного управления Центробанка по Кировской области до начальника отдела наличного денежного обращения и кассовых операций отделения по Кировской области Волго-Вятского главного управления Центробанка РФ.

С января 2017 года работал заместителем управляющего отделением по Кировской области Волго-Вятского главного управления Центробанка.