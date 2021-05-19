В Кузнецке иномарка сбила маленького велосипедиста

В городе Кузнецк Пензенской области произошла авария. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления ГИБДД.

По предварительным данным, инцидент произошел 18 мая примерно в 16:55. Автомобиль Kia Spectra, за рулем которого находился 30-летний мужчина, сбил ребенка на велосипеде.

Мальчика с травмами доставили в больницу. По факту аварии проводится проверка.

Инспекторы просят пензенцев строго соблюдать правила дорожного движения. Нельзя отвлекаться за рулем или лихачить. Родителям необходимо следить за детьми возле дорог и не разрешать им кататься на велосипедах по проезжим частям.