В Кузнецке иномарка сбила маленького велосипедиста

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В городе Кузнецк Пензенской области произошла авария. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления ГИБДД.
По предварительным данным, инцидент произошел 18 мая примерно в 16:55. Автомобиль Kia Spectra, за рулем которого находился 30-летний мужчина, сбил ребенка на велосипеде.
Мальчика с травмами доставили в больницу. По факту аварии проводится проверка.
Инспекторы просят пензенцев строго соблюдать правила дорожного движения. Нельзя отвлекаться за рулем или лихачить. Родителям необходимо следить за детьми возле дорог и не разрешать им кататься на велосипедах по проезжим частям.