В МВД прокомментировали хлопки на ул. Плеханова в Пензе

Пензенцы сообщали в Сети о хлопках на улице Плеханова. Они рассказывали, что территорию возле дома №14 оцепили. В пресс-службе регионального управления МВД прокомментировали случившееся.

Гражданин поджег сумку, которую выбросил через окно своей квартиры, расположенной на ул. Плеханова.

«19 мая сотрудниками УМВД России по Пензенской области и Росгвардии в квартире на ул. Плеханова проводился комплекс оперативных мероприятий по факту кражи имущества у 37-летнего жителя Пензы», - уточнили в ведомстве.

Мужчина сложил запрещенные предметы, которые хранились в его квартире, в сумку. А после поджег ее и выбросил в окно. Горящая сумка упала на козырек магазина.

«В результате поджога произошла детонация патронов. Возгорание было локализовано сотрудниками МЧС», - добавили в пресс-службе.

Там подчеркнули, что угрозы для жизни и здоровья граждан нет. В ближайшее время мужчину доставят в отдел полиции №1 для дальнейшего разбирательства. В настоящее время продолжаются оперативные мероприятия.

Ранее пензенцы сообщали об оцеплении сетевого магазина и выстрелах, которые они слышали на улице Плеханова. Однако информация не подтвердилась.