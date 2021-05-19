Большие майские каникулы в России помогли в борьбе с коронавирусом

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила о том, что введение 10-дневных майских каникул было оправданным решением, так как оно сыграло позитивную роль в борьбе с коронавирусом.

Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на «Интерфакс». Также Валентина Матвиенко отметила, что не видит никаких оснований для введения локдауна или новых ковидных ограничений в России, ведь, несмотря на то, что эпидситуация в мире остается непростой, в нашей стране она абсолютно контролируемая.

Ранее стало известно о том, что суточный прирост заболевших ковидом в России опустился ниже восьми тысяч случаев. Заболеваемость пошла на спад в том числе и в Москве, где фиксируют больше всего заражений.