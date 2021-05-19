Олег Рубцов о Jazz May Penza-2021: «У нас будет огромное созвездие музыкантов»

Организаторы Jazz May Penza-2021 рассказали, что ждет любителей джазовой музыки в рамках международного фестиваля (0+), который пройдет с 21 по 23 мая.

По словам директора ГАУК «Пензаконцерт» Андрея Мамонова, работа фестиваля начнется 21 мая и продлится три дня.

«В течение этого времени будут организованы интерактивные площадки, места, где можно будет потанцевать и поесть. Газон мы постелили, завтра начнется монтаж сцены, лавочек. Концерты будут проходить с 19 часов в киноконцертном зале «Пенза», активности - до 18:20 на улице», - рассказал он.

Также, по его словам, на открытом воздухе будут организованы бесплатные выступления. Все мероприятия фестиваля будут проходить при строгом соблюдении требований Роспотребнадзора.

«Для нас важно поддержать традицию проведения фестиваля, мы нацелены на то, чтобы удивлять слушателей музыкой, в целом хотелось праздничного настроения и хорошей погоды. Это большое достижение - что в 10-й раз проводим фестиваль, приедут все, кто заявлен в афише. В этом году два зарубежных артиста поддержат международный статус фестиваля, у нас будет огромное созвездие музыкантов. Заявлено 15 команд из Пензы и около 25 – из других регионов России», - сообщил продюсер Jazz May Penza Олег Рубцов.

Кроме того, для гостей фестиваля будут работать творческие мастерские, в выходные запланированы мероприятия для детей. Пензенцы смогут посетить лекции о музыке и мастер-классы. С афишей мероприятий можно ознакомиться ЗДЕСЬ.