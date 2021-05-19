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19.05.2021г.
Олег Рубцов о Jazz May Penza-2021: «У нас будет огромное созвездие музыкантов»

Олег Рубцов о Jazz May Penza-2021: «У нас будет огромное созвездие музыкантов»

Ср, 19.05.21 16:55
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Организаторы Jazz May Penza-2021 рассказали, что ждет любителей джазовой музыки в рамках международного фестиваля (0+), который пройдет с 21 по 23 мая.

По словам директора ГАУК «Пензаконцерт» Андрея Мамонова, работа фестиваля начнется 21 мая и продлится три дня.

«В течение этого времени будут организованы интерактивные площадки, места, где можно будет потанцевать и поесть. Газон мы постелили, завтра начнется монтаж сцены, лавочек. Концерты будут проходить с 19 часов в киноконцертном зале «Пенза», активности - до 18:20 на улице», - рассказал он.

Также, по его словам, на открытом воздухе будут организованы бесплатные выступления. Все мероприятия фестиваля будут проходить при строгом соблюдении требований Роспотребнадзора.

«Для нас важно поддержать традицию проведения фестиваля, мы нацелены на то, чтобы удивлять слушателей музыкой, в целом хотелось праздничного настроения и хорошей погоды. Это большое достижение - что в 10-й раз проводим фестиваль, приедут все, кто заявлен в афише. В этом году два зарубежных артиста поддержат международный статус фестиваля, у нас будет огромное созвездие музыкантов. Заявлено 15 команд из Пензы и около 25 – из других регионов России», - сообщил продюсер Jazz May Penza Олег Рубцов.

Кроме того, для гостей фестиваля будут работать творческие мастерские, в выходные запланированы мероприятия для детей. Пензенцы смогут посетить лекции о музыке и мастер-классы. С афишей мероприятий можно ознакомиться ЗДЕСЬ.

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16.05.2021 01:50
В Лунинском районе решили установить памятник воинам. Скидывались на него всем миром
14.05.2021 19:08
На каких специальностях пензенских вузов больше всего бюджетных мест
14.05.2021 07:05
«За самоуправство ругали, потом хвалили». Как Николай Жидков сделал пензенский цирк одним из лучших
12.05.2021 19:06
Голод, холод и надежда: пензячка рассказала, как прошло ее детство в войну
09.05.2021 14:00
Спустя 78 лет поисковики передали пензенцу вещи дяди, погибшего под Калугой
07.05.2021 12:06
Куда летит пензенский самолет? 9 фактов из истории монумента на проспекте Победы
05.05.2021 13:13
Куда пропал буккроссинг, или Как наладить обмен книгами в Пензе
03.05.2021 14:24
Эвакуация Припяти и смерть от радиации: Иван Желонкин рассказал о первых днях после катастрофы в Чернобыле
26.04.2021 18:10
Как влюбиться за один день и воспитать самостоятельных детей: история пензячки Людмилы Тимаковой
23.04.2021 11:55
«Лагуна-УОР»: с «бронзой» и претензией на Кубок
23.04.2021 08:05
Жизнь после льготной ипотеки: понизятся ли цены на квартиры в новостройках
22.04.2021 06:15
В Пензе открылась выставка «Отзвук славного былого» Усадьба Зубриловка: 100 лет спустя»
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В Пензенской области молодые люди пытаются привлечь внимание к разрушающимся усадьбам
20.04.2021 16:52
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20.04.2021 14:51
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19.04.2021 16:41
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08.04.2021 15:13
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05.04.2021 10:46
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