Олег Куроедов рассказал о приоритетах «Российского движения школьников»

19 мая отмечается День пионерии. Эта организация появилась в СССР ровно 99 лет назад решением конференции комсомола. Не вся нынешняя молодежь знает о таком советском движении, однако с 2015 года в нашей стране действует «Российское движение школьников». Проект, инициированный президентом, преследует похожие цели, задачи и опирается именно на опыт пионерии.

«На чем точно сделали акцент и это было главное, мы стараемся до сих пор этого придерживаться, чтобы в «Российском движении школьников» не было никакой политической идеологии. Вот это для нас было и есть в приоритете», - рассказал председатель Пензенского регионального отделения «Российского движения школьников» Олег Куроедов.

Членство в «Российском движении школьников» допускается с восьми лет и является добровольным. В основе проекта - воспитательная работа, а также индивидуальный рост каждого ребенка. Более подробно речь об этом пойдет в программе «Экспресс. Тема» (16+). Посмотреть ее можно на сайте телеканала «Экспресс».