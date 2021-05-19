Олег Куроедов рассказал о приоритетах «Российского движения школьников»

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«На чем точно сделали акцент и это было главное, мы стараемся до сих пор этого придерживаться, чтобы в «Российском движении школьников» не было никакой политической идеологии. Вот это для нас было и есть в приоритете», - рассказал председатель Пензенского регионального отделения «Российского движения школьников» Олег Куроедов.
Членство в «Российском движении школьников» допускается с восьми лет и является добровольным. В основе проекта - воспитательная работа, а также индивидуальный рост каждого ребенка. Более подробно речь об этом пойдет в программе «Экспресс. Тема» (16+). Посмотреть ее можно на сайте телеканала «Экспресс».