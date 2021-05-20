Жительница Мокшана потеряла 40 тысяч рублей из-за телефонных мошенников

Уберечь свои денежные средства от мошенников не удалось жительнице Мокшана. Она попалась на уловку, которой уже ни один год пользуются телефонные аферисты. Представляясь сотрудниками банков, они делают вид, что пытаются предотвратить финансовые махинации. На самом же деле таким образом они заставляют доверчивых граждан раскрывать секретные данные карт и счетов.

На телефон жительницы Мокшана поступил звонок, незнакомый мужчина обратился к ней по имени отчеству, а сам представился сотрудником службы безопасности банка и сообщил, что некие лица пытаются оформить на нее кредит. Человек на том конце провода был убедителен - чтобы остановить злоумышленников ему необходимо получить реквизиты кредитной карты, а также коды из SMS.

«Я сказала, что номер карты, если он сотрудник банка, знает и я не буду диктовать, но он сказал, что кредит уже в процессе оформления и вы можете неприятные последствия получить», - рассказала потерпевшая.

После того, как женщине рассказали, что малейшее промедление с ее стороны может привести к хищению накоплений с ее счета, она выполнила указания незнакомца. Уже после получения SMS с информацией о списании денежных средств, потерпевшая почувствовала неладное, отключила телефон, сообщила о случившемся в банк и полицию.

«Со счетов заявительницы были списаны 40 тысяч рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело. Сотрудники полиции устанавливают личность подозреваемых в совершении данного преступления», - сообщил начальник ОМВД России по Мокшанскому району Павел Щеглов.

«Всегда была настороже, но в какие-то моменты не называйте номер карты. Как мне объяснили в банке, их сотрудники не звонят своим клиентам таким образом, не меняют телефоны тем более так часто», - отметила потерпевшая, сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.