Жительница Мокшана потеряла 40 тысяч рублей из-за телефонных мошенников

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На телефон жительницы Мокшана поступил звонок, незнакомый мужчина обратился к ней по имени отчеству, а сам представился сотрудником службы безопасности банка и сообщил, что некие лица пытаются оформить на нее кредит. Человек на том конце провода был убедителен - чтобы остановить злоумышленников ему необходимо получить реквизиты кредитной карты, а также коды из SMS.
«Я сказала, что номер карты, если он сотрудник банка, знает и я не буду диктовать, но он сказал, что кредит уже в процессе оформления и вы можете неприятные последствия получить», - рассказала потерпевшая.
После того, как женщине рассказали, что малейшее промедление с ее стороны может привести к хищению накоплений с ее счета, она выполнила указания незнакомца. Уже после получения SMS с информацией о списании денежных средств, потерпевшая почувствовала неладное, отключила телефон, сообщила о случившемся в банк и полицию.
«Со счетов заявительницы были списаны 40 тысяч рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело. Сотрудники полиции устанавливают личность подозреваемых в совершении данного преступления», - сообщил начальник ОМВД России по Мокшанскому району Павел Щеглов.
«Всегда была настороже, но в какие-то моменты не называйте номер карты. Как мне объяснили в банке, их сотрудники не звонят своим клиентам таким образом, не меняют телефоны тем более так часто», - отметила потерпевшая, сообщает телеканал «Экспресс».
Видео предоставлено телеканалом.