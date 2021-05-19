Алексей Февралев рисует граффити на высоте в шесть этажей к Jazz May-2021

Пензенский художник Алексей Февралев рассказал о своей работе над граффити, которое он рисует к международному музыкальному фестивалю Jazz May Penza-2021 (0+).

Алексей Февралев признался, что для него это самая масштабная работа: он никогда раньше не рисовал роспись на высоте шести этажей.

«Здесь будут изображение саксофониста, надпись Jazz May и всплески краски», - поделился художник творческим замыслом.

Напомним, фестиваль пройдет с 21 по 23 мая. О программе можно подробнее узнать ЗДЕСЬ.

Ранее Алексей Февралев создал в Пензе граффити с врачом «Ангел» и с великаном.