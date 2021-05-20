Любители спорта смогут бесплатно посетить бассейн «Дельфин»

Любителей здорового образа жизни в этот четверг, 20 мая, ждут в бассейне. Его можно будет посетить бесплатно, а заодно проверить состояние своего организма.

Акция (0+) пройдет завтра с одиннадцати утра до двух часов дня в спорткомплексе «Дельфин», в городе «Спутнике» на улице Радужной. Каждый желающий также сможет попробовать свои силы в сдаче норм ГТО.

Традиционно гостям предложат измерить уровень артериального давления, индекс массы тела, показатели глюкозы и холестерина в крови экспресс-методом, насыщаемость ее кислородом. После этого все участники получат абонемент на сеанс плавания, а также сувениры с символикой здорового образа жизни, сообщили в пресс-службе регионального минздрава, сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.