Любители спорта смогут бесплатно посетить бассейн «Дельфин»

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Акция (0+) пройдет завтра с одиннадцати утра до двух часов дня в спорткомплексе «Дельфин», в городе «Спутнике» на улице Радужной. Каждый желающий также сможет попробовать свои силы в сдаче норм ГТО.
Традиционно гостям предложат измерить уровень артериального давления, индекс массы тела, показатели глюкозы и холестерина в крови экспресс-методом, насыщаемость ее кислородом. После этого все участники получат абонемент на сеанс плавания, а также сувениры с символикой здорового образа жизни, сообщили в пресс-службе регионального минздрава, сообщает телеканал «Экспресс».
Видео предоставлено телеканалом.