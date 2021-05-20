Названа дата, когда Олимпийская аллея будет закрыта для любителей прогулок

В Пензенской области паразитируют кровососы, которые переносят боррелиоз, опасный для человека, и пироплазмоз, наносящий вред здоровью животных. Клещи, в зависимости от погоды, особенно активны в апреле, мае или июне. Чтобы снизить риски заражения, нужно быть внимательными на протяжении всего сезона, говорят специалисты. Коммунальные службы делают все, чтобы для опасных членистоногих в регионе стало меньше.

Даже в холодное время года на Олимпийской аллее большое количество любителей прогулок, а также тех, кто привык заниматься здесь спортом. С наступлением тепла их число становиться еще больше. Однако вместе с людьми активизируются и клещи. Об опасности этих членистоногих известно, ведь многие знают, что в случае укуса кровососа нужно отнести в лабораторию на исследование. Ну а чтобы их количество на одной из самых популярных пешеходных троп города сократилось, здесь ежегодно проводят акарицидную обработку. В 2021-м она начнется 19 мая в 22:00.

«Данная территория будет перекрыта. Будем путем холодного тумана проводить обработку реагентом четвертого класса опасности, который безопасен для животных и людей», - рассказал директор МУП «Зеленое хозяйство» города Пензы Андрей Денискин.

Предварительно сотрудники коммунальных служб расчистили территорию от листвы и хвороста. Препарат распылят на площади в 63 гектара. Благодаря современным разработкам, серьезно сократилось и время, на которое закроют пешеходную зону. Если раньше это занимало неделю, то теперь считанные часы.

«Перекрытие Олимпийской аллеи на одну ночь - это очень удобно и комфортно для жителей нашего города, которые любят здесь гулять, занимаются спортом на Олимпийской аллее. Прогресс не стоит на месте, движется вперед, поэтому именно в таком режиме мы обрабатываем холодным паром. Это очень комфортно и для нас, как для работников, и для посетителей», - отметила директор ЦПКиО имени В. Г. Белинского Елена Савельева.

Среди преимуществ этого препарата специалисты называют скорость выветривания и эффективность. Так что любители здорового образа жизни смогут спокойно выйти на Олимпийскую аллею уже утром 20 мая, сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.