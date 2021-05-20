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20.05.2021г.
Юрий Вяземский провел региональный этап игры «Умники и умницы» в Пензе

Юрий Вяземский провел региональный этап игры «Умники и умницы» в Пензе

Чт, 20.05.21 05:52
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Самые умные школьники области собрались в студии медиахолдинга «Экспресс», где уже в четвертый раз прошел региональный этап игры «Умники и умницы». В День защиты детей, 1 июня в 11:00, канале выйдет полная версия гуманитарной телевизионной олимпиады. Пока же вкратце о том, как шла борьба за место в финале и возможность стать студентом одного из самых престижных вузов страны.

Они много раз смотрели одну из самых рейтинговых передач центрального телевидения. Но одно дело находиться по ту сторону экрана, и совсем другое - самим оказаться «умниками и умницами» и, находясь в студии телеканала «Экспресс», отвечать на вопросы Юрия Вяземского. Знаменитый ведущий и писатель приехал в Пензу накануне юбилея, в июне ему исполнится 70. Хороший повод задуматься, чем его запомнят потомки?

«Вообще, конечно, пока это самое интересное, что я сделал. Хотя мне бы больше нравилось, чтобы я вошел в историю как сочинитель Вяземский, но пока не получается», - прокомментировал телеведущий, писатель Юрий Вяземский.

За победу в региональном этапе «Умников и умниц» боролись три тройки агонистов. Победителем становится тот, кто первым добирается до конца своей дорожки. Правильность, точность их ответов оценивало авторитетное жюри, в которое вошли сам Юрий Вяземский и ректор пензенского госуниверситета Александр Гуляков. Тема игры - «Ключевский и его время», поэтому участники заранее проштудировали массу книг про земляка и его научное наследие.

«Смотрите, он очень сильно акцентировал внимание на социальном происхождении и географии, все это совмещал. На это, многие считают, повлияло его происхождение, ведь он родился в достаточно бедной семье и у него было тяжелое детство», - отметил учащийся средней школы №9 города Каменки Руслан Бареев.

В следующем 2022 году программе Вяземского исполнится 30 лет. Для телевидения - настоящий долгожитель. Реформы и революции, знаменитые литераторы и путешественники, войны и конфликты. Автор уверен, если его гуманитарную передачу по-прежнему смотрят, значит, на то есть причины.

«Обществу нужны разные люди, особенно России. Понимаете, это же страна богатейших возможностей, так говорят во всяком случае. Поэтому нужны и техники, и гуманитарии, но без гуманитарной науки нации, как правило долго не живут, потому что технику можно взять и на стороне, а гуманитарность должна родиться именно в стране», - отметил Юрий Вяземский.

Победителями игры стали Максим Потапов из села Пригородного Сердобского района и Валерия Титова из школы №35 города Пензы. Из теоретиков в финал, отвечая с места, пробился Михаил Журавлев из школы №67 областного центра. Всех троих, а также Кристину Спирягину из 52-ой школы и Руслана Бареева из девятой каменской, Юрий Вяземский пригласил на «Первый канал». Они сыграют в следующем сезоне, сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.

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14.05.2021 19:08
На каких специальностях пензенских вузов больше всего бюджетных мест
14.05.2021 07:05
«За самоуправство ругали, потом хвалили». Как Николай Жидков сделал пензенский цирк одним из лучших
12.05.2021 19:06
Голод, холод и надежда: пензячка рассказала, как прошло ее детство в войну
09.05.2021 14:00
Спустя 78 лет поисковики передали пензенцу вещи дяди, погибшего под Калугой
07.05.2021 12:06
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05.05.2021 13:13
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03.05.2021 14:24
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23.04.2021 11:55
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23.04.2021 08:05
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20.04.2021 16:52
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