Родителям пензенских школьников разрешат принять участие в предстоящих выпускных

Безопасность в школах и благоустройство прилегающих территорий, места в образовательных учреждениях и выпускные, а также летний отдых - о том, что волнует пензенских мам и пап руководитель региона Олег Мельниченко спросил у них лично. Накануне он побывал на родительском собрании одного из общеобразовательных учреждений.

Школа должна быть безопасным социокультурным центром - в этом мнении представители власти сошлись с мамами и папами учащихся. Они в формате свободного микрофона задавали вопросы руководителю региона и тут же получали ответы. Олег Мельниченко посетил родительское собрание в одном из учебных заведений микрорайона Арбеково. Среди озвученных тем - предстоящие выпускные.

«Мы посоветовались, посмотрели и для школ, и для детских садов приняли решение в правительстве, что родители будут участвовать в мероприятиях. Приняли решение проводить мероприятия с медалистами в центре города, в том числе и торжественные мероприятия в драматическом театре», - сказал врио губернатора Пензенской области Олег Мельниченко.

Будет в этом году организован и летний оздоровительный отдых. Причем как в пришкольных, так и в загородных лагерях. Состав педагогов и воспитателей планируют пополнить молодыми кадрами.

Несмотря на то, что в зале родители ребят, которые уже учатся в школе, мам волнует вопрос не хватки мест в образовательных учреждениях.

Детских садов в этом густонаселенном спальном районе в скором времени появится два, а один из них уже строится. Другой, на 420 мест, откроют к 2023-му году. А в следующем в Арбеково начнут возводить еще две общеобразовательные школы, заверил Олег Мельниченко, сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.