В Терновке на перекрестке водители устроили разборки. ВИДЕО

В Сети опубликовали видео с камеры наблюдения за дорогой. На записи видно, как водители выясняют отношения, один из них вел себя странно.

Действия, судя по кадрам, разворачивались на перекрестке в Терновке со стороны улицы Сухумской 18 мая. Водитель иномарки, который заехал на пешеходный переход в момент, когда у него загорелся запрещающий сигнал светофора, начал сдавать назад. В этот момент он немного наехал на велосипедиста, который переезжал проезжую часть по «зебре».

После автолюбитель продолжил двигаться назад и едва не врезался в легковушку, стоящую позади. Машина немного откатилась назад, чтобы избежать столкновения. Водители, открыв двери, начали спорить. После владелец легковушки подошел к автолюбителю из первой машины, тот в ответ брызнул ему чем-то в лицо, а затем – уехал.

Пользователи в комментариях к видео предположили, что мужчина подошел к водителю с угрозами, а тот – оборонялся. Однако многие встали на защиту пострадавшего, отметив, что автолюбитель вел себя странно. Ему, по их словам, нельзя было сдавать на перекрестке задом.

Напомним, по правилам дорожного движения, сдавать назад на пешеходном переходе и перекрестке нельзя, так как это создает опасность для других участников движения. За оба эти нарушения водителям могут грозить штрафы по 500 рублей.

Инспекторы просят автолюбителей строго соблюдать правила дорожного движения. Кроме того, необходимо совершать только обдуманные маневры, так как любое неверное действие водителя на дороге может привести к аварии.