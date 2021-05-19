В пензенских лесах высадили более 1,3 млн сеянцев

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В Пензенской области высадили более 1,3 млн сеянцев хвойных и твердолиственных деревьев на площади 260,7 гектаров.
Как сообщает пресс-центр облправительства, работы по посадке продолжатся осенью при наступлении благоприятных погодных условий. Для обеспечения региона посадочным материалом в питомниках посеяли семена на площади 3,6 гектаров.
Также летом и осенью планируется заниматься лесовосстановлением, уходом за лесными культурами и готовить почву для сева в 2022 году.
Минлесхоз Пензенской области напоминает жителям региона о том, что нужно бережно относиться к лесным ресурсам, сохранять их и приумножать для будущих поколений.