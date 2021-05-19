В Пензенской области выполнили 76% плана по посеву яровых культур

В Пензенской области провели яровой сев на площади 743,8 тыс. гектаров. Об этом сообщили в пресс-службе регионального минсельхоза.

В министерстве отметили, что это 76% от планового показателя. В том числе посевы зерновых и зернобобовых размещены на площади 386,6 тыс. гектаров.

Технические культуры посеяли на площади 297,6 тыс. гектаров. В том числе сахарную свеклу - на 43 тыс. гектаров, подсолнечник - на 199,4 тыс. гектаров.

В целом в России посевная кампания преодолела экватор. Засеяно порядка 29 млн гектаров, или 56% от прогнозной площади.