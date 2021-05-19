«ЕР» внесет законопроект о бесплатном подключении людей к газу

От «Единой России» внесут законопроект о бесплатном подключении людей к газу. Его планируют принять до конца весенней сессии Госдумы.

Как подчеркнул секретарь генсовета партии Андрей Турчак в ходе совещания президента Владимира Путина с членами правительства 19 мая, доведение газа до участка будет проводиться без привлечения средств граждан.

Как отметили в пресс-службе «ЕР», правительство уже утвердило дорожную карту по социальной газификации.

«Партия подготовила законопроект, который обеспечит на законодательном уровне решение задачи, которую президент поставил в послании. Сегодня мы направим его в Государственную думу», - сообщил Андрей Турчак, подчеркнув, закон планируется принять в текущую сессию Госдумы, чтобы люди получили доступ к газу как можно скорее.