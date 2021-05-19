Появилось видео с задержания мужчины, выкинувшего горящую сумку из окна

Пензенское управление Росгвардии поделилось видео и фото с места задержания мужчины, который поджег сумку с запрещенными к обороту предметами и выкинул ее из окна. Это произошло в доме на ул. Плеханова.

«Сопротивления при задержании 37-летний гражданин не оказал. Злоумышленника передали сотрудникам полиции», - рассказали в управлении.

В УМВД также ранее рассказали, что мужчина выкинул сумку, когда к нему пришли стражи порядка в рамках расследования дела о краже.

Сумка упала на козырек. Горящие в ней патроны детонировали – пензецы услышали хлопки и приняли их за выстрелы. Но в полиции подчеркнули, что при оперативных действиях никто не стрелял.