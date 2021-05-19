Появилось видео с задержания мужчины, выкинувшего горящую сумку из окна

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«Сопротивления при задержании 37-летний гражданин не оказал. Злоумышленника передали сотрудникам полиции», - рассказали в управлении.
В УМВД также ранее рассказали, что мужчина выкинул сумку, когда к нему пришли стражи порядка в рамках расследования дела о краже.
Сумка упала на козырек. Горящие в ней патроны детонировали – пензецы услышали хлопки и приняли их за выстрелы. Но в полиции подчеркнули, что при оперативных действиях никто не стрелял.