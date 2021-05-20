В мире растет торговля поддельными справками о вакцинации от коронавируса

Эксперты американо-израильской компании в сфере кибербезопасности Check Point сообщили о росте торговли поддельными свидетельствами о вакцинации против коронавируса.

По данным «Известий», в настоящее время таких компаний о продаже липовых документов - более 1200 по всему миру.

Отмечается, что наиболее активно купля-продажа липовых документов идет в США, Великобритании и Германии, однако такого рода «документы» встречаются и в русскоязычном сегменте интернета.

«Большая часть продаж поддельных сертификатов производится через каналы Telegram. Мы можем сказать, что сегодня доступно более 100 каналов, в то время как в начале марта было всего пять. Основные страны, в которых торговля липовыми сертификатами идет наиболее активно, — США, Великобритания и Германия», — сообщают эксперты.

Они считают, что побороть липовый бизнес можно с помощью создания глобальной базы данных вакцинированных.