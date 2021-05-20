Олег Мельниченко обсудил вопросы сотрудничества с главой Карачаево-Черкесии

Как сообщает пресс-центр облправительства, основные темы деловой беседы – агропромышленное развитие и сотрудничество в сфере туризма.

«Посевная в Пензенской области идет неплохо — свыше 70% от планового показателя уже сделано. Сейчас, если будут дожди, все пойдет в рост. Прогнозы хорошие пока. Пензенский регион – индустриально-аграрный. Наши производители демонстрируют серьезные показатели по мясу индейки. В области находится «ядро» по производству продукции из этого вида птицы – самое крупное и технологичное производство в стране», - рассказал Олег Мельниченко.

Также они обсудили вопрос взаимодействия в туристической отрасли и обозначили перспективы подписания соглашения о сотрудничестве.





