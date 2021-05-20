1 июня пензенцев приглашают на лекции «Крутоголиков»

За плечами проекта десятилетняя история с лекциями топовых спикеров из сферы коммуникаций и маркетинга. Спустя несколько лет «Крутоголики» вернулись в обновленном формате.

Неизменным осталась суть проекта — он создан для всех, кто хочет делать круто. Для предпринимателей и специалистов, которые развиваются, прокачивают свой бизнес и профессиональные навыки.

1 июня в Пензе состоится лекция проекта в офлайне. Перед участниками выступит Алексей Ткачук @denominant — практик, smm-стратег и автор блога Dnative.ru (Санкт-Петербург). Это будет трехчасовой интенсив на тему «SMM-стратегия: фундамент, без которого нет результатов и продаж». Что такое smm-стратегия? Нужна ли она для локального бизнеса? Зачем и как ее создавать? Именно об этом будет рассказывать приглашенный спикер.

Организаторы говорят, что с этой лекции все уйдут с пошаговым планом создания smm-стратегии и списком работающих инструментов для бизнеса. И это будет полезно не только smm-специалистам, а всем, кто продвигает свой бизнес в соцсетях. Потому что стратегия — главный инструмент в работе. Нет стратегии — нет продаж.

В прошлый раз перед крутоголиками выступала Александра Жаркова — сооснователь и директор по развитию коммуникационного агентства SETTERS (Москва). Тогда в одном зале собрались предприниматели, smm-щики и маркетологи. И даже приезжали специалисты из других городов: Нижний Новгород, Саранск, Саратов, Самара. Фотографии с мероприятия можно увидеть на сайте проекта в разделе «Архив». Все места в зале были проданы уже за несколько дней до мероприятия.

Билеты на лекцию Алексея Ткачука, которая состоится 1 июня, еще можно купить онлайн на сайте проекта krutogoliki.com. Здесь же можно узнать подробную информацию.