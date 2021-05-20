Житель Лунинского района поплатился жизнью за гостеприимство

По данным следствия, с начала года злоумышленник несколько недель жил у своего знакомого в доме по улице Свердлова в селе Манторово. Приятель предложил поселиться у него, так как у сельчанина не было газа и электричества в жилище. 4 февраля они выпивали. Со слов подозреваемого, собутыльник оскорбил его, из-за чего мужчины подрались. Гость схватил нож и ударил обидчика в грудь, после этого выкинул холодное оружие в сугроб.

Как сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР, несчастный скончался. 45-летний житель Лунинского района в ходе следствия содержался под стражей.

Также правоохранители собрали доказательства его вины в нескольких кражах. В мае 2016 году мужчина похитил из сарая жительницы села Манторово глубинный насос. В январе 2021 года после совместной попойки он забрал у своего знакомого мобильный телефон и кошелек.

В настоящее время уголовное дело направлено в суд.