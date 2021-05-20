Пензенцев приглашают провести выходные в городских парках

На сайте администрации Пензы опубликовали анонс мероприятий, которые пройдут в городских парках в этих выходные (0+).

22 мая в 16:00 для всех желающих в парке Белинского состоится развлекательная программа «Майский парко - БУМ». Каждый сможет показать задорный танец, посостязаться в музыкальном баттле и стать частью зажигательного флешмоба.

23 мая в 11:00 Детский парк приглашает любителей активного отдыха на «Джинсоманию». Мальчишки и девчонки вместе с ведущими программы вспомнят любимые музыкальные игры. Знакомые детские мелодии закружат всех собравшихся в большой хоровод друзей. В завершении программы гости примут участие в совместном флешмобе.