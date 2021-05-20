Банк «Кузнецкий» провел собрание акционеров по итогам 2020 года

Акционеры Банка «Кузнецкий» провели собрание по итогам 2020 года. Из-за непростой эпидемиологической обстановки оно прошло в форме заочного голосования.

Акционеры выбрали членов совета директоров, правления, ревизионной комиссии, утвердили аудитора.

Участники встречи утвердили годовой отчет банка и распределение прибыли, в том числе выплату дивидендов по результатам 2020 финансового года. Так, за прошлый год банк получил прибыль до налогообложения в размере 97,2 млн рублей.

Чистая прибыль банка составила 66,7 млн рублей против 32,8 млн рублей за 2019 год, что составило двукратный рост. Рентабельность собственного капитала - 14,2%, рентабельность активов – 1,5%, что является очень хорошим результатом для кризисного периода.

Акционеры приняли решение направить на выплату дивидендов 33 млн рублей, или 0,00146643915 рублей на одну обыкновенную акцию, и установили дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 24 мая 2021 года.

«Кузнецкий» был основан 26 октября 1990 года. 17 сентября 2015 года преобразован в Публичное акционерное общество «Кузнецкий». ПАО Банк «Кузнецкий» включен в реестр банков - участников системы обязательного страхования вкладов 14 января 2005 года под номером 428. Лицензия на осуществление банковских операций ЦБ РФ №609 от 12.11.2018г.