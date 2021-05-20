Финал «Российской студвесны» в 2022 году вновь пройдет в ПФО

В Нижнем Новгороде полпред президента РФ в ПФО Игорь Комаров принял участие в церемонии закрытия всероссийского фестиваля «Российская студенческая весна» во дворце спорта «Нагорный».

Фестиваль проводили в рамках Года науки и технологий, объявленного указом президента РФ. «Российская студвесна» также реализуется в рамках национального проекта «Образование».

«Для нашего округа фестиваль «Российская студенческая весна» давно стал одним из самых ожидаемых и значимых событий: 17-й раз он проводится в ПФО. Особенно радостно, что фестиваль проходит в год 800-летия Нижнего Новгорода. Для нас важно реализовать потенциал молодежи, дать возможность участвовать в развитии нашей страны и нашего будущего. Это одна из ключевых задач, которые поставил перед нами президент России Владимир Владимирович Путин», - отметил Игорь Комаров.

Победителей наградили по итогам трех конкурсных дней в рамках 10 направлений и дополнительных номинаций, в том числе новых - «Арт» и «Научный слэм». Лауреатами стали 347 финалистов. Со списком победителей можно ознакомиться на официальном сайте по ссылке: https://studvesna.ruy.ru/.

В следующем году фестиваль вновь пройдет в ПФО: право на его проведение получила Самарская область.