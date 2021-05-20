Загрузка санаториев юга России летом достигнет 95%

«В майский период здравницы Краснодарского края (от Сочи до Анапы) и Крыма были заполнены практически полностью, на 82%. Сейчас идут продажи на лето, и основные санатории, особенно на юге, уже забронированы. В целом, если считать среднюю загрузку на лето по всем регионам России, сейчас она составляет 80%», —добавил он.

Как пишут «Известия», активно бронируют места не только на побережье, но в Кавминводах и Алтайском крае.

Высокую загрузку здравниц на все лето также обеспечили ограничения по выезду за границу и спрос на реабилитацию после коронавируса, полагают представители отрасли.