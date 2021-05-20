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20.05.2021г.
Мельниченко рассмотрел вопросы строительства медучреждений в регионе

Мельниченко рассмотрел вопросы строительства медучреждений в регионе

Чт, 20.05.21 11:09
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20 мая Олег Мельниченко обсудил с представителями компании «Швабе» вопросы строительства в Пензе медучреждений.

Как сообщает пресс-центр облправительства, одной из тем для обсуждения стало создание ПЭТ-КТ центра, договоренность о строительстве которого была достигнута ранее на Петербургском экономическом форуме.

«Было запланировано осуществить проект с компанией «Швабе» на основе государственно-частного партнерства. Исследования на ПЭТ-КТ позволяют выявить онкологическое заболевание на ранней стадии. Это способствует увеличению продолжительность жизни и снижению уровня смертности населения. Сейчас такие исследования проводятся в Тамбове, а для жителей нашего региона это не очень удобно. Хотелось бы развернуть подобные возможности на территории Пензенской области. Мы посмотрели все риски, представленные расчеты. Нам надо обсудить возможность снижения стоимости объекта, дополнительно проанализировать тариф на одну процедуру», - отметил руководитель региона.

Генеральный директор АО «Швабе» Алексей Патрикеев поблагодарил Олега Мельниченко за возможность обсудить важные моменты взаимодействия.

Представители компании отметили, что снижение уровня заболеваемости в Пензенской области является общей целью, и выразили готовность реализовать проект и управлять им после передачи, а также предоставить оборудование, которое будет обеспечивать все потребности центра.

Также стороны обсудили возможность поставки автомобилей скорой помощи и другого медоборудования, строительства на территории онкоцентра в Пензе лабораторно-диагностического комплекса. Планируется, что в состав корпуса войдут гематологический центр, дневной стационар, несколько лабораторий и отделений диагностики.

 

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16.05.2021 01:50
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14.05.2021 19:08
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14.05.2021 07:05
«За самоуправство ругали, потом хвалили». Как Николай Жидков сделал пензенский цирк одним из лучших
12.05.2021 19:06
Голод, холод и надежда: пензячка рассказала, как прошло ее детство в войну
09.05.2021 14:00
Спустя 78 лет поисковики передали пензенцу вещи дяди, погибшего под Калугой
07.05.2021 12:06
Куда летит пензенский самолет? 9 фактов из истории монумента на проспекте Победы
05.05.2021 13:13
Куда пропал буккроссинг, или Как наладить обмен книгами в Пензе
03.05.2021 14:24
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23.04.2021 11:55
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23.04.2021 08:05
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