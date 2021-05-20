Мельниченко рассмотрел вопросы строительства медучреждений в регионе

Как сообщает пресс-центр облправительства, одной из тем для обсуждения стало создание ПЭТ-КТ центра, договоренность о строительстве которого была достигнута ранее на Петербургском экономическом форуме.

«Было запланировано осуществить проект с компанией «Швабе» на основе государственно-частного партнерства. Исследования на ПЭТ-КТ позволяют выявить онкологическое заболевание на ранней стадии. Это способствует увеличению продолжительность жизни и снижению уровня смертности населения. Сейчас такие исследования проводятся в Тамбове, а для жителей нашего региона это не очень удобно. Хотелось бы развернуть подобные возможности на территории Пензенской области. Мы посмотрели все риски, представленные расчеты. Нам надо обсудить возможность снижения стоимости объекта, дополнительно проанализировать тариф на одну процедуру», - отметил руководитель региона.

Генеральный директор АО «Швабе» Алексей Патрикеев поблагодарил Олега Мельниченко за возможность обсудить важные моменты взаимодействия.

Представители компании отметили, что снижение уровня заболеваемости в Пензенской области является общей целью, и выразили готовность реализовать проект и управлять им после передачи, а также предоставить оборудование, которое будет обеспечивать все потребности центра.

Также стороны обсудили возможность поставки автомобилей скорой помощи и другого медоборудования, строительства на территории онкоцентра в Пензе лабораторно-диагностического комплекса. Планируется, что в состав корпуса войдут гематологический центр, дневной стационар, несколько лабораторий и отделений диагностики.



