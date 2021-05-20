В России обнаружили новый возбудитель коклюша

В России впервые выявили новый возбудитель заболевания, схожий с коклюшем. Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на «Известия» .

Отмечается, что последние 10 лет его находили во многих странах мира.

Бактерия-возбудитель называется Bordetella holmesii. Она вызывает те же симптомы, что и известный возбудитель коклюша Bordetella pertussis, но болезнь протекает легче.

Специалисты Роспотребнадзора выяснили, что бактерии не происходят одна от другой, но произошли они от общего предка. Эксперты уточнили, что исследования бактерии продолжаются, при необходимости в вакцину от коклюша будут внесены новые компоненты.

Ученые напомнили, что c бактерией Bordetella holmesii уже много лет сталкивались другие страны, но в России ее обнаружили впервые. Коклюш, вызванный этой бактерией, протекает легче, а его длительность составляет 80 дней.