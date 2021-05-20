Пензенская область принимает участие в транспортно-логистической конференции

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В Самару приехали руководители железных дорог Приволжского федерального округа и прилегающих территорий, транспортно-логистических компаний, грузоотправители и грузовладельцы, представители органов федеральной и региональной власти, организаций финансово-банковского сектора.
Как сообщает журналист информагентства «Пенза-Пресс» Валерия Русяева, освещающая работу конференции, мероприятие стартовало с выставки, где были продемонстрированы возможности контейнеризации грузов, а также инновации в области грузовой логистики.
«На нашей выставке представлены передовые технологии перевозок, которые мы внедрили за последние годы. Весь парк, который тут представлен, - в деле, он рабочий», - рассказал директор ОАО «РЖД Логистика» Александр Бельницкий.
Он отметил, что одним из самых перспективных направлений являются контрейлерные перевозки: фура с грузом или без помещается на платформу и едет по железной дороге. По прибытии на место ее снимают с платформы, и она уже своим ходом везет груз прямиком получателю.
«Здесь сегодня мы показали и платформу, и средства погрузки. Из новинок у нас есть флекситанки, которые не допускают протечек. Мы активно их внедряем. Грузоперевозки - это артерии экономики. Наша задача - предложить партнерам такие решения, которые позволят снизить себестоимость и увеличить транспортную доступность», - добавил Александр Бельницкий.
Кроме инновационных контейнеров, гости выставки смогли увидеть новый фирменный пензенский поезд «Ласточка» и паровоз «Лебедевка».
Осмотрев выставку, участники переместились на стратегическую сессию, где обсудили векторы развития железнодорожных грузоперевозок в Поволжье.