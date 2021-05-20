Попытка осужденной обжаловать приговор пензенского судьи дала обратный эффект

В Пензе вынесли приговор 41-летней жительнице Московской области. Ее признали виновной в покушении на незаконный сбыт наркотиков группой лиц по предварительному сговору, а также в незаконном их приобретении и хранении.

По делу установлено, что женщина в августе 2020 года от соучастника партию наркотиков массой не менее 306,15 граммов. Часть товара она разложила по тайникам (закладкам), а остаток хранила при себе и по месту временного проживания на ул. Володарского для сбыта.

26 августа ее задержали при оборудовании одного из тайников около дома на ул. Пушкина. При ней нашли и изъяли шесть свертков из фольги серебристого цвета с наркотическим веществом. При осмотре ее квартиры в кровати под одеялом были обнаружены и изъяты еще 110 свертков.

С учетом всех смягчающих обстоятельств ей назначили шесть с половиной лет тюрьмы, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Прокурор Ленинского района Пензы подал апелляцию в связи с мягкостью назначенного наказания. Кроме того, в действиях осужденной имеется особо опасный рецидив преступлений, сообщил он.

Осужденная обжаловала приговор, ссылаясь на суровость назначенного ей наказания. Ее жалобу отклонили. Злоумышленницу осудили на десять с половиной лет.

Приговор вступил в законную силу.