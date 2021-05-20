Пензенских предпринимателей приглашают на форум

В Пензенской области с 24 по 28 мая для бизнесменов пройдет форум, приуроченный ко Дню российского предпринимательства.

Всего в рамках форума пройдет более 40 мероприятий, направленных на решение задач, связанных с сохранением и развитием малого и среднего предпринимательства. В пресс-службе регионального минэконома уточнили, что программа предусматривает различные форматы взаимодействия: лекции, тренинги, конкурсы.

Однако ключевым событием в рамках мероприятия станет форум «Мой бизнес», который состоится 26 мая. Он начнется с бизнес-забега предпринимателей на Олимпийской аллее, затем продолжится в Центре культурного развития, там будет организовано масштабное пространство, включающее в себя несколько площадок.

Для пензенских бизнесменов выступят шесть федеральных и международных спикеров, среди которых: Ицхак Пинтосевич, Максим Поташев, Седа Каспарова, Борис Жалило, Роман Тарасенко. Ведущим будет артист и шоумен, ведущий шоу «Маска» (16+) - Вячеслав Макаров. Спикеры проведут лекции по личностному росту и бизнес-мышлению. Также в рамках Форума будут организованы выставка «История денег» и зона предоставления консультации от институтов поддержки Пензенской области и коммерческих банков.

«Форум «Мой бизнес» - центральное мероприятие регионального Форума предпринимателей. Его главная задача – рассказать о мерах государственной поддержки бизнеса и помочь в открытии и развитии собственного дела. Участники получат опыт и профессиональные навыки в сфере по личностного роста и принятия решений, управления продажами, нестандартного и эффективного маркетинга, а также публичных выступлений», - пояснил врио министра экономики региона Сергей Капралов.

Награждение победителей состоится 27 мая на базе Центра культурного развития. Ознакомиться с участниками и их проектами можно на mol.mbpenza.ru.

С программой форума предпринимательства можно ознакомится на сайте регионального минэконома и на 2021.mbpenza.ru. Возрастные ограничения на мероприятия – 18+.