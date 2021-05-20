В Кузнецке сбили маленького велосипедиста

ДТП произошло 18 мая в 16:55 на ул. Октябрьской. 30-летний водитель Kia Spectra сбил мальчика, который ехал на велосипеде. Ребенку потребовалась помощь врачей.

По данному факту проводится проверка, сообщили в пресс-службе регионального УГИБДД.

Инспекторы просят пензенцев строго соблюдать правила дорожного движения, скоростной режим и дистанцию. Кроме того, нельзя за рулем отвлекаться на гаджеты и другие предметы, так как невнимательность может стать причиной аварии.

Отметим, что велосипедисту выезжать на дорогу без сопровождения совершеннолетнего можно только начиная с 14 лет.