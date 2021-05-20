Пензенцы могут принять участие в онлайн-марафоне «Новое знание»

С 20 по 22 мая в восьми городах России пройдет марафон «Новое знание», спикеры которого расскажут о достижениях страны в науке и технологиях, культуре и искусстве, бизнесе и других областях.

Среди спикеров марафона – более 150 представителей российского общества и зарубежные гости, добившиеся успеха в различных сферах: выдающиеся деятели науки, культуры, искусства, государственного управления, топ-менеджеры ведущих российских и международных компаний, а также спортсмены и успешные предприниматели. Среди них – кинорежиссер, сценарист и продюсер Тимур Бекмамбетов.

Бесплатно подключиться к трансляции и посмотреть выступления смогут все желающие. Для этого нужно перейти по этой ссылке.