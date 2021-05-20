В Пензенской области за сутки коронавирусом заразились 74 человека

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В регионе зафиксировано 46 468 случаев заражения, прирост за сутки составил 74 случая. Выздоровел 43 831 житель, умерли 748 пациентов.
В России коронавирусом заболели 4 974 908 человек, из них за сутки - 9 232 случая.
Напомним, в Пензенской области режим повышенной готовности продлили до 31 мая. Жителям следует носить маску, соблюдать соцдистанцию и мыть руки, чтобы снизить риски заражения.