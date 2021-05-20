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20.05.2021г.
Почему младенцев беспокоят колики

Почему младенцев беспокоят колики

Чт, 20.05.21 12:36
Просмотров: 306

Колики (боль в кишечнике) у детей первых месяцев жизни являются одной из самых частых причин обращений родителей к педиатру на первом году жизни ребенка. Врачи областного центра общественного здоровья и медицинской профилактики в своей группе соцсети «ВКонтакте» назвали причины, по которым они появляются.

Обычно кишечные колики впервые появляются на второй-третьей неделе жизни ребенка, усиливаются на 2-м месяце и постепенно уменьшаются по продолжительности беспокойства ребенка после 3 месяцев. Чаще всего они отмечается в второй половине дня (с 15 до 23 часов). Сильный плач ребенка с поджиманием ножек к животику имеет приступообразный характер, продолжается от 10 мин до 3 часов, состояние обычно улучшается после отхождения газов или дефекации.

Считается, что здоровый двухнедельный ребенок плачет в среднем около двух часов, в возрасте 1,5 месяцев - около трех часов, трехмесячный - менее часа. Если у младенца продолжительность беспокойства значительно больше, скорее всего, оно обусловлено кишечными коликами.

Причины их до конца не выяснены. Вероятно, в появлении колик играет роль незрелость пищеварительной и нервной систем, а также нестабильность микрофлоры желудочно-кишечного тракта ребенка в этом возрасте. Имеет значение неправильная техника кормления (как грудью, так и из бутылочки), перекорм, неподходящая ребенку смесь, вредные привычки матери.

Кишечные колики чаще встречаются среди детей на грудном вскармливании, но это не повод отказаться от кормления грудью. Просто следует уменьшить потребление матерью продуктов, вызывающих повышенное газообразование (сырая и квашеная капуста, свежие огурцы, кабачки, виноград, черный хлеб, бобовые, газированные напитки), жирных и острых блюд.

Сами по себе младенческие колики не влияют на прибавку в весе, психомоторное развитие ребенка и не приводят к формированию заболеваний. Однако, в 5-10% случаев они могут быть проявлением какого-либо заболевания. Должно насторожить внезапное появление выраженных симптомов колики у ребенка в возрасте, не характерном для этого состояния.

Еще до 10-15% случаев колик у грудных детей связаны с наличием пищевой аллергии, чаще всего на белок коровьего молока.

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17.05.2021 19:24
Говорящий робот, неоновая дискотека, квесты и экскурсии: как в Пензе прошла «Ночь музеев»
16.05.2021 01:50
В Лунинском районе решили установить памятник воинам. Скидывались на него всем миром
14.05.2021 19:08
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14.05.2021 07:05
«За самоуправство ругали, потом хвалили». Как Николай Жидков сделал пензенский цирк одним из лучших
12.05.2021 19:06
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09.05.2021 14:00
Спустя 78 лет поисковики передали пензенцу вещи дяди, погибшего под Калугой
07.05.2021 12:06
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05.05.2021 13:13
Куда пропал буккроссинг, или Как наладить обмен книгами в Пензе
03.05.2021 14:24
Эвакуация Припяти и смерть от радиации: Иван Желонкин рассказал о первых днях после катастрофы в Чернобыле
26.04.2021 18:10
Как влюбиться за один день и воспитать самостоятельных детей: история пензячки Людмилы Тимаковой
23.04.2021 11:55
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23.04.2021 08:05
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20.04.2021 18:08
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20.04.2021 16:52
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20.04.2021 14:51
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19.04.2021 16:41
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