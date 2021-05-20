«Детеныш-убийца». Юридические этапы рождения монстра

Принято считать, что именно в первый день весны – 1 марта – удавился апостол Иуда Искариот. Оттого-то и является-де несчастливым – нумерологи и знахари крайне не рекомендуют в этот день принимать судьбоносные решения. Именно 1 марта огласил обвинительный приговор молодому лунинцу судья Пензенского областного суда.

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Уроженец рабочего поселка Лунино Денис Малышкин впервые предстал перед «жрецами Фемиды» в мае 2014 года – еще 18 лет от роду. В ту пору ему, студенту Пензенского колледжа железнодорожного транспорта, вменялось в вину управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, причем в отсутствие прав управления транспортными средствами. Его задержали сотрудники ДПС на автодороге «Лунино-Иванырс».

В суде Малышкин вину признал и пояснил, что он, действительно, в состоянии алкогольного опьянения, не имея права управления транспортными средствами, ехал на машине. И в содеянном раскаивается.

Мировой судья это учел, как и его личность, и его имущественное положение. И не найдя отягчающих обстоятельств, назначил наказание в виде 10 суток административного ареста.

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Считаем необходимым отметить, что следующая встреча Малышкина с Фемидой состоялась только спустя три года. За этот отрезок времени он, судя по материалам административных и уголовных дел, успел неплохо освоить азы бокса.

Отслужить срочную службу – в Воздушно-десантных войсках РФ.

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Летом 2017 года в парке р.п. Лунино, в вечернее время, в ходе ссоры со своим знакомым – возникшей, естественно, на почве личных неприязненных отношений – Малышкин нанес ему удар кулаком правой руки в область нижней челюсти слева. Отчего противник получил открытый двусторонний перелом нижней челюсти, а также ссадины околочелюстных областей справа и слева – нанесенный вред здоровью был квалифицирован, как средней тяжести.

После ознакомления с материалами уголовного дела Денис Малышкин опять вину признал в полном объеме. Заявил ходатайство о постановлении приговора в особом порядке – рассчитывая на смягчение наказания. Стороны, участвовавшие в деле, в том числе потерпевший, не возражали.

При назначении наказания Малышкину судья учел «характер и степень общественной опасности совершенного им преступления», «влияние назначаемого наказания на его исправление и данные о личности подсудимого, который характеризуется удовлетворительно». «Признание подсудимым своей вины, раскаяние в содеянном, молодой возраст – суд признает смягчающими обстоятельствами…»

Малышкину дали год, но не реального срока, а ограничения свободы – с требованием не менять места жительства или пребывания без согласия специализированного органа (с обязательством раз в месяц являться туда на регистрацию), не выезжать за пределы территории муниципального образования – Лунинский район.

Это наказание он официально отбыл в январе 2019 года.

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В августе 2019 года мировой суд рассматривал уже новое административное дело в отношении Дениса Малышкина – не работающего, ранее привлекавшегося…

По материалам суда, Малышкин на той же что и в 2014 году автодороге «Лунино-Иванырс», но уже имея права на управление автомобилем, он был остановлен сотрудниками ДПС. За рулем он находился в состоянии алкогольного опьянения

«В соответствии с Актом освидетельствования на состояние алкогольного опьянения у Малышкина Д.В. установлено состояние алкогольного опьянения (наличие абсолютного этилового спирта в выдыхаемом воздухе 0,57 миллиграмма на один литр выдыхаемого воздуха). Малышкин Д.В. был согласен с результатами данного освидетельствования, о чем свидетельствует его собственноручная отметка в акте…»

Суд вновь учел «раскаяние в содеянном» и «признание вины» – смягчающими обстоятельствами. И, несмотря на то, что Малышкин сам в суд не явился, назначил ему наказание в 30 тысяч рублей штрафа и 1,5 года лишения права управления транспортными средствами.

Данное решение вступило в силу в октябре.

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А уже в конце ноября он «примерно в 4 часа утра, будучи в состоянии опьянения… около кафе-клуба «Арлекино» г. Пенза, сел за руль автомобиля… и начал на нем движение. Около 4 часов 15 минут, не справившись с управлением данным автомобилем, Малышкин Д.В. совершил ДТП, допустив наезд на дерево, находящееся рядом с автозаправочной станцией…»

В судебном заседании Малышкин Д.В. свою вину признал полностью. Показал, что «примерно в 4 часа утра они с <другом> решили ехать домой в Лунино, при этом он сел за руль автомобиля».

«В пути следования их автомашину пытались остановить сотрудники ДПС, но он их указание остановиться проигнорировал и продолжил движение. Недалеко от автозаправки «Роснефть» он не справился с управлением автомобилем и совершил наезд на дерево. После этого <друг> выбежал из автомобиля, а он перелез на заднее пассажирское сидение. Прибывший на место сотрудник ДПС предложил ему пройти освидетельствование на состояние опьянения, на что он ответил отказом, т.к. незадолго до этого употреблял алкоголь и ранее уже привлекался к административной ответственности за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, подписывать какие-либо документы он также отказался…»

Наказание за данный «поступок» – год лишения свободы. Но этот срок пойдет в общую сумму по другому приговору…

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В марте 2020 года на Малышкина было составлено два протокола, согласно которым он дважды находился с признаками употребления наркотических веществ в ГБУЗ «Лунинская районная больница». И дважды отказывался от выполнения требований о прохождении медицинского освидетельствования на состояние наркотического опьянения.

«Вина Малышкина Д.В. подтверждается… протоколом направления на медицинское освидетельствование, в котором указан отказ от прохождения медицинского освидетельствования.., объяснениями Малышкина Д.В., который указал, что он несколько часов назад употребил наркотическое вещество «Марихуану».

В судебное заседание Малышкин не явился, но в протоколе было указано, что с нарушением он согласен.

Наказание – штраф.

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21 мая 2020 года в р.п. Лунино, около 11 часов – новый конфликт Малышкина с Законом. По материалам суда – Малышкин, находясь в состоянии алкогольного опьянения, «удерживая в правой руке нож, высказывал в адрес <полицейских вневедомственной охраны> угрозы применения насилия. На требования сотрудников полиции прекратить противоправные действия не реагировал, направив острие ножа в их сторону, стал им размахивать, высказывая угрозы применения насилия и убийством…»

В данном преступлении Малышкин вину не признал. По его версии, в тот день он возвращался от знакомого, с которым праздновал день рождения, и в этой связи «находился в состоянии алкогольного опьянения». Узнал, что мать обратилась в полицию с заявлением о его пропаже.

«Поскольку в семье у него сложились конфликтные отношения с матерью и бабушкой, а также узнав, что они вызвали сотрудников полиции, к которым с детства испытывал неприязненные отношения, взяв с собою нож, вышел из дома и хотел скрыться… Через некоторое время он вышел к зданию ветлечебницы, где увидел сотрудников полиции… Они стали требовать, чтобы он проехал в отдел полиции. Опасаясь, что его привлекут к административной ответственности, и назначат наказание в виде административного ареста, он отказался проследовать в отдел полиции. В руках у него был нож, которым он, сгибая руку в локтевом суставе, размахивал, но целенаправленно в сторону сотрудников полиции не выбрасывал. При этом он говорил, что является профессионалом и может всех «уложить» и отобрать оружие. Однако он сообщал это только в целях донесения информации. Применять какие-либо навыки, в том числе нож, и завладевать оружием полицейских, он не собирался. Требование сотрудников полиции выбросить нож он проигнорировал, поскольку это была его личная вещь. Кроме того, сообщил, что добровольно в отдел полиции не проследует, пусть они его «ломают».

Выражался нецензурной бранью, при этом он утверждал, что в адрес сотрудников полиции оскорблений не допускал. Спустя некоторое время подъехали еще сотрудники полиции, его приперли тесинами (деревянными шестами), выбили из рук нож, а потом доставили в отдел полиции…»

Сколько часов или суток в отделении полиции провел после такой процедуры усмирения Денис Малышкин – не сообщается. Известно, что, несмотря на вышеприведенные факты, его отпустили.

Под подписку о невыезде…

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На тот момент лунинским правоохранителям было достоверно известно, что мать Малышкина ранее многократно привлекалась к административной ответственности за злоупотребление алкогольными напитками.

Также они не могли не знать, что между ней и ее матерью происходили регулярные словесные перепалки. В них порой принимал участие и Денис – сын-внук. Свидетели вспоминали, что в ходе такого конфликта, последнего, Малышкин вдруг начал душить бабушку и мать. Им пришлось обращаться в полицию. Отчего они опасались его агрессивного поведения.

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«…Отец Малышкина показал, что после развода его бывшая супруга <А> проживала с сыном вместе со своей матерью <Б>. В связи с тем, что <А> на протяжении нескольких лет злоупотребляла спиртным, между ней и <Б> постоянно происходили конфликты, что раздражало Малышкина. Вследствие этого тот проявлял агрессию по отношению к матери и бабушке, которая как-то раз даже обращалась к нему с просьбой успокоить последнего и он приезжал к ним домой.

Последний раз он виделся с сыном после обеда 3 июня 2020 года, когда тот приходил к нему и между ними произошел конфликт, в ходе которого сначала сын повалил его на землю, а потом и он его. Пьяным в тот день сын не был, хотя запах алкоголя от него был…»

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Согласно установленной части приговора суда, Денис Малышкин, в ночь с 3 на 4 июня 2020 года, «в ходе ссоры со своей матерью и бабушкой, возникшей на почве личных неприязненных отношений, умышленно нанес кулаками и деревянной палкой длинной 122 см и диаметром 2,5 см не менее 19 ударов в область головы, не менее одного удара в шею, не менее восьми ударов в область грудной клетки и живота и не менее 15 ударов в область верхних и нижних конечностей <матери>. И не менее восьми ударов в область головы, не менее одного удара в область шеи, не менее 8 ударов в область груди и не менее 23 ударов в область конечностей <бабушке>…»

«Протоколом освидетельствования Малышкина Д.В. от 04.06.2020 года на правой и левой руке в области «костяшек» кулаков обнаружены многочисленные ссадины…»

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В суде были оглашены показания Малышкина от 4 июня 2020 года в качестве подозреваемого…

«Сначала попросил мать и бабушку, которые ссорились и кричали друг на друга, успокоиться, но те не реагировали, вследствие чего он вытащил их в коридор. Бабушке это не понравилось, и она сказала, что сообщит о его противоправных действиях в полицию, что взбесило его еще больше. По этой причине он стал наносить удары бабушке и матери по голове и лицу, а после того, как они оказались лежащими на полу, кроме ударов в голову и по лицу, также бил их по другим частям тела и конечностям… После этого, он взял в своей комнате деревянную палку в виде черенка из плотного дерева и стал наносить ею продолжавшим лежать на полу матери и бабушке, которые находились в обессиленном состоянии и просить о помощи были не в состоянии, многочисленные удары. В большей степени, он метился им в область ног и туловища, но не исключает, что при этом попадал им палкой и по голове, поскольку удары палкой наносил хаотично и особо не целился. В результате мама и бабушка потеряли сознание, и он перестал наносить им удары палкой, увидев, что от черенка отлетело несколько отломков…»

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Из пояснений Малышкина в суде…

«...После этого он ушел в свою комнату, где около 15-20 минут приходил в себя, после чего вернулся в коридор и проверил самочувствие бабушки и матери. Они продолжали находиться без сознания, но подавали признаки жизни, и, как ему показалось, спали. Таким образом, периодически уходя в свою комнату и возвращаясь из нее, он проверял самочувствие находившихся без сознания матери и бабушки на протяжении около 1,5 часов, до того момента, когда понял, что мать не подает признаков жизни. После этого он стал делать ей искусственное дыхание, но было уже поздно. Скорую медицинскую помощь он вызывать не стал, опасаясь последствий. Примерно через 30 минут перестала дышать и бабушка. После этого, поняв, что произошло, он снял с себя одежду, в которой был в тот момент, и сжег ее в печи…»

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«Допрошенная в судебном заседании в качестве свидетеля медсестра ГБУЗ «Лунинская районная больница» показала, что примерно в 4 часа утра 4 июня 2020 года, когда она находилась на суточном дежурстве, в приемное отделение приходил Малышкин, который выглядел спокойным, и ничего подозрительного в его поведении она не заметила, какие-либо признаки алкогольного опьянения у него отсутствовали. Он сказал, что всю ночь не спал и попросил дать ему какие-нибудь успокаивающие таблетки, называя их «колесами». Она ответила, что таких таблеток у нее нет, после чего Малышкин ушел…»

«Оперативный дежурный МО МВД России «Лунинский» показал суду, что около 5 часов утра 4 июня 2020 года в полицию обратился Малышкин, сообщивший, что он убил маму и бабушку. При этом говорил об этом Малышкин спокойно, каких-либо признаков опьянения или похмелья у него не было…»

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А 3 июля 2020 года мировой суд в границах Лунинского района «вспомнил», что на Дениса Малышкина ранее была возложена обязанность пройти «диагностику, профилактические мероприятия, лечение от наркомании и (или) медицинскую и (или) социальную реабилитацию в связи с потреблением наркотических средств или психотропных веществ либо новых потенциально опасных психоактивных веществ».

А так как в марте и апреле 2020 года он на учет-де не встал и о причинах неявки суд не уведомил, несмотря на то, что был «извещен по имеющемуся адресу», суд привлек его к административной ответственности в виде штрафа.

Соблюдена очередная формальность. А дальше?

По совокупности преступлений приговором от 1 марта 2021 года суд назначил Денису Малышкину наказание в виде лишения свободы сроком на 18 лет с отбыванием в колонии строгого режима. «По имеющемуся адресу», при действующей сейчас системе условно-досрочного освобождения, Денис Малышкин «явится» не ранее 2033 года…

Дмитрий Гулин, «Новая социальная газета»

Орфография и пунктуация автора сохранены.