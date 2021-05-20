Два старых дома на ул. Красной в Пензе защитили от сноса

На сайте областного комитета по охране памятников истории и культуры опубликовали приказы о включении домов №75В и 77 на ул. Красной в Пензе в перечень выявленных объектов культурного наследия.

Оба здания – жилые дома смешанной конструкции высотой в полтора и два этажа соответственно. Отметим, что после признания выявленным объектом культурного значения начинается его госохрана, исключается возможность сноса. Однако это не означает, что он стал объектом культурного наследия – этому решению должна предшествовать государственная историко-культурная экспертиза.

Напомним, 10 марта в ходе оперативного совещания в мэрии Пензы начальник управления градостроительства и архитектуры города Нина Кутырева рассказала о возможности сохранения аварийных домов №75а, №75в и №77 на ул. Красной. Она сообщила о том, что областной комитет по охране памятников повторно рассматривает вопрос о включении этих зданий в перечень объектов культурного наследия.